中石油天然气集团公司总经理廖永远涉嫌严重违纪违法接受调查

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京3月17日 - 据中央纪委监察部网站消息，中国石油天然气集团公司总经理廖永远涉嫌严重违纪违法接受组织调查。
中石油天然气集团旗下上市公司为中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)。
周日，中纪委网站宣布云南省委副书记仇和和中国第一汽车集团公司董事长、党委书记徐建一涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
中国共产党十八届中央纪律检查委员会周三发布全体会议公报指出，2015年将深化纪律检查体制改革，坚决遏制腐败蔓延势头，并加大对国有企业的巡视力度，实现对中管国有重点骨干企业巡视全覆盖。
3月1日中央巡视组进驻中国石油天然气集团公司开展专项巡视。
据国内媒体报导，2013年以来中石油腐败窝案已有40余人被调查，包括此前中石油集团党组塌陷过半，九名成员中有五名落马。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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