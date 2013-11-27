中石油多名高管在美国遭起诉

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透新加坡/香港11月26日 -中石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)发布公告称，已收到关于前任董事长蒋洁敏和现任董事长周吉平等人在美国被指违反美国证券法律而被起诉的有关送达通知。
中石油在公告中称，目前尚不知悉诉讼的涉案金额。
一名境外个人股东向美国纽约州南区联邦地区法院提起诉讼，指控蒋洁敏、周吉平以及中石油前任财务总监周明春和现任财务总监于毅波违反美国证券法律。
中石油称：“公司将尽最大努力积极抗辨以维护公司的合法权益。”
中石油并称公司的正常营业并未受到影响。（完）
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路透北京4月1日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。