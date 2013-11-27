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时事要闻 | 2013年 11月 27日 星期三 10:36 BJT

中石油多名高管在美国遭起诉

路透新加坡/香港11月26日 -中石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)发布公告称，已收到关于前任董事长蒋洁敏和现任董事长周吉平等人在美国被指违反美国证券法律而被起诉的有关送达通知。

中石油在公告中称，目前尚不知悉诉讼的涉案金额。

一名境外个人股东向美国纽约州南区联邦地区法院提起诉讼，指控蒋洁敏、周吉平以及中石油前任财务总监周明春和现任财务总监于毅波违反美国证券法律。

中石油称：“公司将尽最大努力积极抗辨以维护公司的合法权益。”

中石油并称公司的正常营业并未受到影响。（完）

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