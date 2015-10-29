中国石油第三季净利同比下跌81% 预计全年盈利大减

路透香港10月29日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四公布，今年第三季净利同比下降81%，逊于市场预期，并预期今年全年盈利大减。

中石油在交易所的声明中称，“国际原油价自去年下半年以来大幅下跌，今年前三季度持续低位震荡，若第四季价格水平延续低位运行，本公司的原油实现价格同比降幅较大，预计2015年度净利同比将发生大幅下降。”

根据汤森路透综合24名分析师预测，中石油今年净利523.64亿元人民币，按年下降51%。

该公司今年第三季度获利已令市场失望。按国际会计准则，中石油于7-9月净利为51.95亿元，低于汤森路透综合3名分析师预测中位值138.47亿元。上年同期则为279.23亿元。

中国石油今年1-9月净利为306.01亿元，同比下降68%。

油气勘探与生产为中石油最大的盈利来源，受累于油价大幅下滑，公司整体盈利明显下降。

中石油称，前三季度油气当量产量同比增长3.6%至11.05亿桶，实现油价则下降49%至每桶51.16美元（其中，国内为51.49美元/桶），天然气价则持平于6.4美元/千立方英尺。

期内勘探与生产板块实现经营利润465.13亿元，同比减少68.1%。单位操作成本降低3.3%至12.83美元/桶。

油价下滑利好下游业务，公司前三季炼油与化工板块转亏为盈，经营利润30.59亿元。

天然气与管道板块继续是亮点，期内经营利润253.84亿元，同比上升175%。其中，进口天然气和液化天然气（LNG）业务减亏近六成至117.71亿元。

中石油H股今天收升1.98%，报6.19港元；A股亦升0.23%，报8.81元。（完）

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