博客：中石油集团印尼投资项目疑窦重重

记者 Charlie Zhu/David Lague/Fergus Jensen

在苏门答腊南部一片泥泞的空地上，一个油井旁有个便携式柴油发电机正在竭力工作，试图从趋于枯竭的地下油层抽出油来，井口附近是农田和橡胶树。

与这样辛苦的采油相比，从中国一家大型国有石油企业抽出钱来倒是要容易得多。

据中国石油行业资深人士透露，基于一份2013年与印尼国有石油公司Pertamina签订的合同，中石油集团旗下的大庆油田所属的印尼子公司为在印尼Limau油田的三个油田区块进行增产作业支付了8,500万美元。

眼下，Limau这三个区块的产油量还不到1960年代其产油高峰期的3%。大庆油田当初宣布这宗交易时，未透露卖方名称、价格或其他财务细节。

了解Limau油井预算数据的一位中国石油产业官员称：“我们都知道这是笔荒唐的投资，但我搞不懂这些钱究竟最后去了哪里。”

中石油集团管理层目前正在查看Limau油田项目。在中国当前掀起的反腐浪潮中，中石油集团不少高层落马，至少有十几位前高管被拘捕或调查。

有了解反腐调查的中石油集团人士称，集团内部腐败的空间很大。中石油集团是全球最大的企业之一，去年营收4,320亿美元。前任和现任公司官员表示，要追踪所有的业务和交易很困难。

**“太疯狂”**

印尼反腐机构上月告诉路透，计划调查该国石油产业。Pertamina旗下公司Pertamina EP的业务发展负责人Satoto Agustono表示，他不知道Limau交易的金额，但称石油公司有时候会为风险投资付出高价。

“油气这个行业真是太疯狂了，”他说道。“我们不知道人们为何在油田产量极低的时候还花高价买下来。但是，就是有人买，这是疯狂之举。”

中国石油行业官员表示，他们已经发现在印尼还有两宗值得怀疑的交易，中石油集团合计花费3.5亿美元从鲜为人知的私人企业买下了这些资产。“现在基本没有价值，”上述石油行业官员称。“（这）造成国家重大损失。”这名官员还了解Limau项目的预算数据。

中石油集团公司网站上的一则声明称，集团董事长周吉平8月在一次内部会议上表示，作为反腐的一部分，公司将“积极探索”新的方式对海外经营活动进行巡查。中石油集团驻北京的发言人拒绝回答路透有关上述可疑项目的问题。

通过有关Limau项目的交易可以一窥被中国石油行业官员称之为可疑交易的运作过程。

路透对中石油集团人士进行了采访，搜索并查看了与上述协议有关的报告和文件，发现中石油下属的大庆油田收购并控制了一家在避税天堂英属维京群岛注册的空壳公司，通过这项交易，大庆油田接管了上述Limau三个石油区块的产量和生产作业管理。

根据了解这个油田项目的中国和印尼石油行业官员，自从2013年3月宣布这宗交易以来，这三个区块仅生产了少量的油。

**大规模反腐**

对印尼油田交易的调查是中国正在进行的大规模反腐的一部分。

12月6日，新华社报道称，中共中央决定给予周永康开除党籍处分。据报道，周永康被指直接或通过家人收受巨额贿赂，泄露国家机密等。报道还称，对周永康涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。尚不清楚周永康是否有律师。

周永康出生于1942年，曾担任中共中央政治局常委，于2012年退休。他曾担任中央政法委书记职务，几乎毫无疑问将成为中国在1981年审判“四人帮”以来审判的最高级别官员。

上世纪90年代，周永康在一步步走上中石油集团最高领导的过程中，他在集团内部为自己建立起了广泛的权力基础。至少11名其他中石油集团前高层官员目前被拘捕或调查。据中国石油行业人士称，中石油集团前副总经理王永春和中石油印尼分公司前任总经理魏志刚均参与了Limau项目的投资评估。王永春当时还兼任中石油大庆油田总经理职务。

中国石油行业其中一位消息人士称，对王永春和魏志刚的调查与收购Limau项目有关，但并不仅限于此。

在王永春于去年8月被调查的两个月前，据中石油网站上的消息，王永春曾表示，中石油希望扩大在印尼的业务。王永春还在文章中称赞Limau交易是深化合作的典范。

中国官媒《人民日报》在11月28日的一篇报道中证实，纪检人员在调查周永康在石油系统中的关系网。这是官方首次承认中石油人员被逮捕与周永康有关。

中石油已撇清与周永康的关系。中石油“绝不让腐败行为和腐败分子有容身之地，”该公司发表声明称。此时正值中共中央宣布对周永康违纪审查情况和处理决定。

中石油前董事长蒋洁敏在任期间，中石油集团进行大举投资，以配合中国确保更多海外石油储备的政治指令。蒋洁敏去年8月被官方带走调查。

在截至2013年的五年中，中石油在海外资产收购上投入了250亿美元，资本支出达2,410亿美元。

调查人员现在正审查中石油集团在油田、油服合同和设备供应协议上国内外项目的开支情况。

据中共中央纪委消息，蒋洁敏和王永春已被开除党籍，因收受巨额贿赂正接受调查。路透记者致电中共中央纪委网站上给出的发言人电话号码，无人接听。

与中国其他贪腐案件的情形一样，记者无法联系到蒋洁敏、王永春和魏志刚进行置评，也无法知道他们的律师为何人。

**空壳公司**

印尼成为中石油集团扩张计划的重要目标。印尼石油曾自给自足，但在1995年石油产量见顶后，产出呈下滑趋势。印尼积极寻求外资介入，希望能改变产量下滑的局面。

中石油在印尼的一些早期投资，由于当时油价偏低，取得了回报。旗下上市公司中石油股份2002年收购了美国石油企业Devon Energy Corp (DVN.N)在印尼的资产。

但Limau项目有别于大庆油田有限责任公司通常的商业模式。该公司盛赞该项目为其首个“以技术换资源”的项目。大庆油田当时在声明中称，大庆油田将应用先进的提高采收率技术，实现三个区块的增储上产，大庆油田将获取相应份额油。

大庆油田去年6月又发表声明称，已完成了与Limau项目有关的股权收购，但未透露卖方名称或价格。

对中国石油行业人员的采访以及与此宗交易有关的材料显示，大庆油田实际购买的是一间叫Vision Horizon Holdings Ltd的公司，这是一家在英属维京群岛注册的公司。搜索该公司信息可发现，这家公司是2009年5月注册的。在英属维京群岛注册的公司无须披露董事和股东情况。

Vision Horizon通过其他在英属维京群岛注册的公司，与同在此处注册的Indospec Energy Limau有关联，后者持有Limau三个油田区块的联合经营合同。Indospec Energy Limau的执行长IndraWijaya在雅加达的办公室内接受了路透采访，确认该公司通过投标从Pertamina取得了该合约。

路透看到了这份长达91页的合同草稿，根据合同，Indospec Energy Limau在20年经营协议的头三年，需再投资5,000万美元。

Wijaya证实Vision Horizon参与了Limau项目交易，但是拒绝提供细节。他表示自己之前曾在Pertamina工作20余年。Wijaya还拒绝谈论中石油那笔8,500万美元的付款。“这事关我们的生意，”他说道，“我不会给任何答复。”

**不太可能实现的增产目标**

与印尼很多老油田一样，Limau的产量在1960年代达到高峰之后一直在持续下降。这个油田位于南苏门答腊省，覆盖200平方公里的森林和农田，其中有多处橡胶园和棕榈园。

在2013年的一份技术文件中，Wijaya和Pertamina的两位专家提出利用先进的回收方法提高油田产量。他们指出，Limau油田上述三个区块的产量在1960年实现日产4.6万桶，已经达到产出的峰值。能源咨询公司Wood Mackenzie的报告显示，到1990年代，油田需要利用注水和其他回收方式以使油田能继续出油。

稍早曾负责Limau油田运营的香港上市企业南海石油控股有限公司（South Sea Petroleum Holdings）(0076.HK)在提交联交所的文件中表示，整个Limau油田在2007年的产量大约是每日7,000桶。Pertamina EP的业务发展负责人Satoto Agustono表示，上述三个区块的合计产量现在大约是每日1,200桶。

在2013年宣布这项交易的声明中，中石油大庆油田表示，计划将Limau油田这三个区块的产量提高到每日大约7,300桶。熟悉Limau油田的上游行业专家称，中石油极难实现这个目标。（完）