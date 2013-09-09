中石油对“再有高层被查”说不 预示事件暂告一段落

8月29日在北京拍到的一家中石油加油站。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

记者/雷美珍

路透香港9月9日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)今天断然否认再有高层卷入严重违纪的调查案，似乎预示这场石油业打腐风暴对上市公司的影响已暂告一段落。

这次中石油的严重违纪事件，比起几年前原中石化(0386.HK)(600028.SS)董事长陈同海的贪腐案，中央的处理手法明显成熟，尤其在投资者利益以及市场情绪方面作出考量，减轻了事件带来震荡。

中石油于8月22日在香港召开中期业绩记者会及会见投资界后，连串的拘捕行动才陆续曝光，26日母公司中国石油天然气集团副总经理王永春接受组织调查，27日中石油副总裁李华林等三名高层被中国有关部门调查并即时辞去上市公司所有职务，9月1日原中石油董事长兼现任国资委主任蒋洁敏落马。

这对于海外投资者来说，即使调查原因未明，但事件涉及地质师、油田经营管理者、上市公司高层以至母公司高层，严重性可想而知。奇怪的是，调查曝光后，中石油股价反而在低位重拾升轨，没有明显偏离同业表现，这可以从中石油对这则世纪丑闻的处理手法上露出端倪。

过去每当央企高层发生严重违纪问题，例如中银刘金宝、王雪冰以及中石化陈同海，都是以“个人原因”突然辞职，继而惹起各种揣测，而上市公司则会保持缄默。一些长期投资者由于未能确定事件因由或者公司的基本因素发生改变，只能眼睁睁看着股价下滑，承受损失。

这次中石油在停牌当天已立即对副总裁兼董事会秘书李华林等三名高层被调查的消息作出公告，之后几天中石油及其子公司昆仑能源(0135.HK)分别出席投行安排的投资界会议，向投资者阐释业务运作未受影响。上市公司如此高调，似有备而战。

而中石油“出事”以来，没有由中央委派的人士“空降”坐阵，说明了中石油的管理和运作稳定。稍早国内媒体报导指中石油董事王国梁、副总裁孙龙德被带走调查，中石油已断然否定。

一名驻香港的基金经理指出，投资者对于央企的人事变动向来淡然，但是中石油掌管国家战略资源，以其重要性倘若发生丑闻，或多或少对投资者信心造成打击，尤其是市场仍在观望中国新一届领导层的打贪和改革决心。

他并指出，去年开始市场不时传出中石油高层被查，现已水落石出，起码令投资者可以重新检视中石油的投资价值。

稍早新华网报导称，正在出访中亚国家的中国国家主席习近平支持中石油参股哈萨克斯坦最大油田卡沙甘油田。此举或可显示出中石油在执行国家战略任务的地位未受动摇。

中石油上月底公布李华林等高层受查后，H股单日一度重挫5.9%，探低至8.14港元，其后辗转回升。今天收升1.26%，报8.81港元。（完）

(审校 屈桂娟)

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