中石油印尼14座油气井被封门

葛洲坝去年净利增长26.55% 拟投资2亿美元收购巴西供水项目
路透上海3月30日 - 大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司周四公告，2016年实现净利润33.95亿元人民币，同比增长26.55%；另外，拟投资约2亿美元收购巴西一供水项目相关的特许经营权。
路透雅加达5月27日 - 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)周一称，该公司在印尼苏门答腊岛14座石油与天然气井的入口被希望获得能源供应的一地方政府封锁。
印尼国内围绕资源管理的争端十分普遍，随着地区自治加强，中央和地方政府在职权和许可发放上常有异议。
“他们锁上了大门，我们无法进去维护，”中石油印尼的公关经理Novie Latanna称，她所指的是印尼东丹戎查朋政府。
“我们无法确保这些油井安全运转，”她补充称，这些油井仍在每天生产433桶石油和大约1,100万标准立方英尺的天然气。
“问题在于他们要求获得天然气，”Latanna解释说，东丹戎查朋政府去年要求每天得到500万标准立方英尺的天然气，以满足当地电力供应。
“但达到这样的天然气供应规模是一个漫长的过程…他们可能是想快点得到，”她表示，补充说，东丹戎查朋还因此扣留了中石油的土地许可证。
印尼中央政府批评东丹戎查朋政府的做法，并要求撕掉入口的封条。中央政府通过上游监管机构SKKMigas来直接监管石油和天然气行业。
SKKMigas的发言人Elan Biantoro称，东丹戎查朋政府的做法已经越权。(完)
(编译 隋芬; 审校 张涛)
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