后蒋洁敏时代 中石油调整前进方向

中石油官员和行业专家称，2013年中石油的资本支出可能下降。中石油官员称，该公司仍在寻求收购目标，但将更加精挑细选。一位消息人士称，中石油新管理层和蒋洁敏时代截然不同，蒋洁敏时代的中石油疯狂花钱，在国内外进行了很多从经济学角度看不划算的收购。图为中石油logo。路透