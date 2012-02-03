中石油称已收购壳牌在加拿大页岩气项目中20%权益（更新版）

中国最大油气生产商--中国石油周四称，该公司已经收购皇家荷兰/壳牌石油集团在加拿大的Groundbirch页岩气项目中20%权益。

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* 中石油已收购壳牌在加拿大页岩气项目的20%权益

* 收购交易已於周三(2月1日)交割

记者 雷美珍

路透香港2月2日电---国际油气价格居高不下,中国油企纷纷聚焦页岩气、煤层气等非常规资源的开发.中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)称,已经完成收购皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)於加拿大Groundbirch页岩气项目中20%权益.

中石油发言人毛泽锋接受路透查询时称,上述交易已经获得中国和加拿大政府的批准,并於周三(2月1日)交割.壳牌仍将持有该项目的80%权益,并担任作业者.

"中石油希望透过是次合作,能够在页岩气技术以及相关的开发、生产和管理累积更多经验."他说,Groundbirch页岩气项目位於加拿大卑诗省东北部,目前正在小规模生产之中.

不过他拒绝披露交易作价.而据FinanceAsia此前的报导称,中石油在是次交易中向壳牌支付超过10亿美元.

中石油先後在油砂、煤层气的海外并购取得突破,惟去年在页岩气收购触礁.该公司原本计划与加拿大最大的天然气生产商Encana(ECA.TO)成立合资公司以进行页岩气的开发,但最终未能达成协议,令价值54亿加元的合作告吹.

随着传统油气资源"买少见少",加上国际油气居高不下,国际油企纷纷转向非常规资源的开发.继2010年夥拍壳牌以35亿澳元收购澳洲煤层气生产商Arrow Energy後,中石油於今年初以6.8亿加元收购Athabasca Oil Sands Corp(ATH.TO)於阿伯达省北部MacKay River油砂项目中的40%权益.

中国第二大油气生产商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司中国石化集团此前亦宣布首次涉足美国页岩气领域,投资22亿美元与丹文能源(DVN.N)创建一家合资公司.

中国最大离岸油气生产商--中国海洋石油(0883.HK)在过去两年亦先後收购美国切萨皮克能源公司(Chesapeake)(CHK.N)的页岩油气项目,涉资共约16.5亿美元.

所谓非常规能源就是在常规条件下无法开采获得的油气资源,主要包括致密砂岩其、页岩气、煤层气、生物气、水溶气以及可燃冰等,其中以页岩气的开发最具潜力.

2011年美国能源资料协会(EIA)的报告认为,全球32个拥有页岩构造国家共有约5,760万亿立方英尺可采的页岩气资源.其中,中国页岩气地质资源量约145万亿方,可采资源量36万亿方,超过了美国.

中石油集团规划计划部副总经济师宋晓丹此前称,到2015年,中国拟规划页岩气产量为65亿立方米,到2020年争取达到800亿立方米.

中石油H股周四收涨1.93%,报11.62港元.过去一个月股价累计上涨近18%.(完)

--审校 乔艳红

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