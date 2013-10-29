中石油第三季净利升19%符预期 炼油业务扭亏

路透香港10月29日 -中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周二公布，今年第三季净利按年增长19.4%，符合市场预期，主要得益于炼油业务扭亏为盈。

公告显示，按国际会计准则，中石油于2013年7-9月净利为297.66亿元人民币，去年同期249.30亿元；汤森路透综合五名分析师预测中位值则为300.41亿元。

中石油表示，前三季全球经济复苏进程缓慢、国内经济增速放缓、石油石化市场需求疲软等严峻形势，公司加强产炼运销储贸综合平衡，实现生产经营平稳受控、油气市场有效供应、资本市场基本稳定、经营业绩符合预期。

今年首9月净利同比增长9.6%，至952.88亿元；每股盈利0.52元。

前三季炼油业务经营亏损53.21亿元，较上半年亏损78亿元明显收窄，换言之第三季已扭亏为盈。

分析师此前预期，中石油与中石化(0386.HK)(600028.SS)两大石油公司季度盈利表现强劲，主要得益于国内汽柴油价上升。另一方面，中国自7月起调高天然气价，亦有助中石油提高天然气销售利润。

中石油称，前三季天然气与管理板块经营利润234.38亿元，去年同期则为8.85亿元；利润大幅增长主要由于此前减持管道资产权益带来248.22亿元收入以及国内天然气价格调整，不过销售进口天然气仍录得净亏损316.9亿元。

上游业务方面，首9月的油气产量同比增长4.3%，至10.39亿桶油当量；实现原油价99.85美元/桶，同比下降3.6%。受原油价格下降与成本上升因素影响，期内勘探与生产板块业务实现经营溢利1,470亿元，同比下降10%，但跌幅较上半年的13.2%有所收窄。

业绩公布前，中石油H股收升1.6%，报8.91港元；其A股亦升0.79%，报7.61元人民币。（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯/黄凯)

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