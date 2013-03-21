中国石油称成品油价格机制改革今年可能到位

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透香港3月21日 - 按市值计全球第二大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)高管周四，成品油价格机制改革今年可能到位。
中石油副总裁刘宏斌在业绩会上对媒体做上述表述。
2013年全国两会期间，成品油定价机制改革进程再次引起业界关注。国家发改委主任张平在答记者问中表示，将计划缩短计价周期并准备取消“4%”(成品油定价三地4%涨跌幅)，按照一定的周期该调就调。
该公司的业绩公告显示，按照国际会计准则，2012年净利为1,153.26亿元人民币，同比下降13.3%；并低于汤森路透综合31名分析师预测中位值的1,248.23亿元。
(记者 雷美珍; 撰写 赵红梅; 审校 黄凯)
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