中国石油称成品油价格机制改革今年可能到位

2013年全国两会期间，成品油定价机制改革进程再次引起业界关注。国家发改委主任张平在答记者问中表示，将计划缩短计价周期并准备取消“4%”(成品油定价三地4%涨跌幅)，按照一定的周期该调就调。

该公司的业绩公告显示，按照国际会计准则，2012年净利为1,153.26亿元人民币，同比下降13.3%；并低于汤森路透综合31名分析师预测中位值的1,248.23亿元。