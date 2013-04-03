中石油和Petronas拟购Marathon安哥拉油田权益--消息

路透香港/新加坡4月3日 - 知情消息人士对路透表示，中国石油天然气集团公司(中国石油集团，CNPC)和马来西亚国家石油公司(Petronas)在考虑竞购Marathon Oil (MRO.N)持有的两处安哥拉海上油气区块的权益。

目前美国油气生产商在缩小全球扩张布局，将重点转向国内市场，为亚洲国有油气大企业留下了收购空间。据汤森路透数据，目前全球企业在售的油气区块估值为60亿美元。

总部在美国休士顿的Marathon于2011年底首次提出最多出售30亿美元资产的计划，拟套现筹资用于其它业务。

消息人士称，Marathon已将其持有的安哥拉31号和32号海上油气区块的10%权益全部对外出售。前述两家亚洲能源企业正与顾问商议提出收购要约，不过交易预计不会很快达成。

BP (BP.L)、道达尔TOTF.SA和安哥拉国有能源企业Sonangol均是Marathon的合作伙伴。

Marathon，中国石油集团和马来西亚国家石油公司均拒绝置评。消息人士亦要求匿名，因相关出售安排属于保密信息。(完)

(编译 白云; 审校 许娜)

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