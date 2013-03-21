中国石油去年净利同比下降13.3%

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透香港3月21日 - 按市值计全球第二大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四公布，去年度净利同比下降13.3%，主要受累于进口天然气业务亏损扩大。
该公司的业绩公告显示，按照国际会计准则，2012年1-12月净利为1,153.26亿元人民币，上年同期则为1,329.61亿元；并低于汤森路透综合31名分析师预测中位值的1,248.23亿元。期内每股盈利0.63元。
中石油表示，净利下跌主要受进口天然气数量增加及进销价格倒挂、国内成品油价格宏观调控等因素综合影响。
公告显示，去年全年进口天然气业务亏损419亿元；炼油业务亏损336.72亿元，比上年同期减亏264.15亿元。
中石油去年的油气当量产量按年上升4.5%至13.43亿桶，公司预计今年产量为13.878亿桶。
业绩公布前，中石油H股收跌0.57%，报10.38港元；其A股亦跌0.22%，报8.93元人民币。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：（here）
(记者 雷美珍；; 审校 黄凯)
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