中港个股：中国石油天然气股份的彭州炼厂可能4月开始商业运营--消息

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透北京2月14日 - 公司和业内消息人士周五表示，中国石油天然气股份有限公司 在中国西南投资60亿美元新建的石化设施，预计于4月初开始商业运营。该项目一再拖延，终于在近一个月前开始试运营。
该项目位于四川省会成都附近的彭州，日加工原油20万桶。如果运行顺利，将意味着未来数月中国将稳步增加从哈萨克斯坦和俄罗斯进口的原油数量。
该炼厂是中国西南部地区第一座大型炼油厂，也是今年中国投产的两座大型炼厂之一。另一座是中化集团在福建泉州建设的炼油厂，日加工原油24万桶，也在今年1月开始试运营。
“数周之前原油已经注入炼油系统，上周开始了试运营，”中国石油天然气股份的一位官员表示。该官员并称，再有几周就可以试产能源和石化产品了。
中国石油天然气股份未发布试运营的消息。另一位业内消息人士预计，该炼厂可能在4月初开始商业生产--产能利用率增加至70%以上。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。