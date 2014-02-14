中港个股：中国石油天然气股份的彭州炼厂可能4月开始商业运营--消息

路透北京2月14日 - 公司和业内消息人士周五表示，中国石油天然气股份有限公司 在中国西南投资60亿美元新建的石化设施，预计于4月初开始商业运营。该项目一再拖延，终于在近一个月前开始试运营。

该项目位于四川省会成都附近的彭州，日加工原油20万桶。如果运行顺利，将意味着未来数月中国将稳步增加从哈萨克斯坦和俄罗斯进口的原油数量。

该炼厂是中国西南部地区第一座大型炼油厂，也是今年中国投产的两座大型炼厂之一。另一座是中化集团在福建泉州建设的炼油厂，日加工原油24万桶，也在今年1月开始试运营。

“数周之前原油已经注入炼油系统，上周开始了试运营，”中国石油天然气股份的一位官员表示。该官员并称，再有几周就可以试产能源和石化产品了。

中国石油天然气股份未发布试运营的消息。另一位业内消息人士预计，该炼厂可能在4月初开始商业生产--产能利用率增加至70%以上。(完)