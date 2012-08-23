中石油中期净利跌6% 进口天然气亏损猛增

* 上半年净利下跌6%至620亿元,逊於市场预期

* 进口天然气亏损扩大至196亿元

* 管理层称天然气和成品油价改为政府下半年工作重点

记者 雷美珍

路透香港8月23日电---中国石油天然气有限公司(0857.HK)(601857.SS)今年上半年净利按年下跌6%,主要受累于资源税和炼油化工业务亏损的增加,以及天然气业务利润大跌.公司管理层寄望,政府下半年重点推进成品油和天然气的价改,从而缓解其盈利压力.

这家以市值计为全球第二大油气生产商周四的公告显示,按照国际会计准则,2012年1-6月净利为620.26亿元人民币,去年同期为660.07亿元;惟低於汤森路透综合8名分析师预测的659亿元.公司上半年每股收益为0.34元,派发中期股息每股0.1525元.

期内,来自中亚管道和液化天然气的进口亏损共225.92亿元,扣除进口增值税退税30亿元,净亏损约196亿元,增亏124亿元.

中石油副董事长兼总裁周吉平在记者会上称,进口天然气的巨额亏损已经引起国家有关部门的高度重视.

"国家发改委已经明确,下半年将以成品油和天然气的价格机制改革作为重点工作,这对於天然气价改试点和推广将产生积极作用."他说.

分析师此前预期,中国最快於第二季调升国内天然气销售价格,惟憧憬落空,故预期中石油下半年的进口天然气业务亏损进一步扩大,并拖累全年盈利表现.

法国巴黎稍早的报告称,由於中国稳增长的成效尚未明确,加上临近领导层换届,相信最快要到今年底始能见到油气价改机制有新进展.该行并预期,中石油的中期业绩有可能会触发市场新一轮的盈利下调行动.

上半年国际油价剧烈震荡以及中国经济下行压力加大,石油石化市场需求减缓,对中石油上下游业务带来冲击.

**油气产量升3.8%**

周吉平表示,中国的经济下行压力在加大,而国际油价仍在高位震荡,估计今年全年在90-110美元之间,对经济造成很大的不确定性.

期内,中石油的油气勘探生产业务经营利润仅升9.7%,至1,137.92亿元;原油产量同比增长1.5%,天然气产量升9%;油气产量同比增长3.8%至6.679亿桶油当量.海外产量基本持平於6,250万桶油当量.平均实现油价升6%至每桶107.98美元.

炼油业务亏损基本持平於233亿元,惟化工业务亏损55.67亿元.

至于海外发展策略,周吉平指出,目前很多公司进行资产重组或优化,带来油气并购机会,而中石油重点在中亚、东非、澳洲和加拿大加强研究和积极物色项目.

他说,今年资本开支预算3,000亿元,其中约1,000亿元投入海外项目.

业绩公布前,中石油H股收涨0.83%,报9.71港元;其A股则跌0.45%,报8.88元人民币.(完)

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--审校 林高丽

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