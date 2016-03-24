中国石油今年仍有储量下跌风险 降低评级及目标价--瑞信

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月24日 - 投行瑞信发布报告称，中国石油(0857.HK)(601857.SS)今年仍有储量下跌风险，给未来产量带来压力，因此降低对其评级及目标价。
报告将中石油H股的投资评级由“中性”降至“落后大市”，目标价亦下调7%至4港元，较现价约有23%的下跌空间。
该股周四早盘初段一度跌逾4%，低探5.14港元，并跑输大市及同业表现。香港时间10:17，该股报5.19港元。
该行分析师Thomas Wong在报告中指出，中石油去年业绩符合预期，惟原油探明储量按年下降20%，反映储量基础受到低油价冲击，有可能会导致未来产量减少，更重要的是上游资产估值下降。
“根据我们的油价预估每桶36美元计算，今年仍会大幅下跌。”他说，“这将会大大影响市场对中石油的上游资产估值，并产生重大估值下调。”他说。
中石油副董事长兼总裁汪东进周三在记者会上没有正面回应今年是否需要作进一步资产减值，他只表示，如果今年下半年油价反弹，有可能会录得资产增值。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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