中石油高管涉贪腐调查 公司加强内部管理

8月28日在中石油公司外拍到的旗帜。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京/香港9月6日（记者 陈爱珠/朱球） - 中石油官员告诉路透，中石油(0857.HK)(601857.SS)已加强对干部的管理，并加强安全检查，以确保不会因公司高管受贪腐调查而影响到公司运营。

在高管受贪腐调查消息曝出后，目前为止，中石油还没有运营出现问题的消息，也没有撤消任何交易的迹象。

中石油业务遍布全球，包括石油生产、管道、炼油和石化等项目。其市值2,320亿美元，是全球市值最高的石油公司之一。

一名不愿具名的中石油人士称：“现在是非常时期。中石油担心这件事（贪腐调查）会影响到正常生产。”

记者未能联系到中石油发言人毛泽锋置评。

另一名中石油人士称，中石油已发布内部通知，要求处长级别以上的经理基本上每天要出一份出勤、零事故报告，这一规定涉及近1,000名管理层。

他说，此举的目的是为了确保公司运营正常，同时也是防止有些经理试图逃到境外，或万一需要他们配合调查。

前述第一位消息人士称，公司加强日常管理和对运营的监管，确保所有员工每天上班报到。

该消息人士并透露，公司代表周四在香港与投资者见面，试图平息投资者对公司前景的担忧。

两名消息人士称，贪腐调查的消息在中石油内部引起了轰动和疑惑。

其中一名消息人士说：“你可以说，最初的反应像是一场地震，甚至是一场火山爆发。”

他说，与被调查官员关系密切的高管惶恐不安。

为了安抚大局平定人心，本周稍早国务院国资委党委书记张毅出席中国石油集团公司主要负责人会议，称涉案人员的问题是个人的问题，中石油及所属企事业单位领导班子总体是好的，广大职工队伍是好的。

一家跨国石油巨头在北京的官员说：“我现在避免打电话给我在中石油的朋友，他们现在都不敢说话。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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