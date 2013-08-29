中石油和中石化污染物减排未达标 部分项目环评审批被停

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京8月29日 - 中国环保部周四表示，2012年度中石油未完成化学需氧量减排目标，中石化未完成氮氧化物减排目标。
环保部负责人表示，根据有关规定，自考核结果公布之日起，暂停审批中石油、中石化两家集团公司除油品升级和节能减排项目之外的新、改、扩建炼化项目环评。
中石油集团旗下上市公司为中国石油(0857.HK)(601857.SS)；中石化集团旗下上市公司则为中石化(0386.HK)(600028.SS)。
环保部近日会同统计局、发展改革委，对2012年度各省、自治区、直辖市和八家中央企业主要污染物总量减排情况进行了考核。
环保部表示，经考核，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团以及华能、大唐、华电、国电、中电投、神华六家中央企业均实现了2012年度各项主要污染物总量减排目标，通过年度考核。
中国《人民日报》周四报导，由于未完成2012年度污染物减排任务，中石油、中石化被认定为未通过年度考核，环保部决定对两家集团公司炼化行业新改扩项目实行环评限批。
不过人民日报的报导亦指出，限批只对正准备或已经报送环境影响评价文件的部分拟上项目产生一定影响，既不会影响目前约6亿吨的全国炼油能力和油品供应，也不会影响到非炼油板块以外的项目。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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