中石油正洽谈投资厄瓜多尔炼厂项目

路透基多7月19日电---厄瓜多尔战略部门部长Jorge Glas周四表示,中国石油集团CNPCE.UL正在与厄瓜多尔政府洽谈,可能投资该国Pacifico炼油厂项目.

这个价值125亿美元的Pacifico炼油厂是厄瓜多尔国有企业Petroecuador和委内瑞拉PDVSA的合资项目.该厂计划在2015年底投产.

Jorge Glas在一矿业会议的间隙称,"中国石油集团可能成为股东...我们的挑战是找到一位股东.我们希望与他们达成协议,但若无法达成,我们将另寻合作夥伴.其他公司也有兴趣."

Glas指出,厄方正在寻找一个能提供资金和技术经验的合作夥伴.他表示,与中国石油集团的协商进展良好,但谈及该公司可能投资多少还为时尚早.

Pacifico炼油厂项目的日产能达30万桶,旨在削减厄瓜多尔国内的燃料成本.该国因炼油产能低下而不得不进口油品.(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

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