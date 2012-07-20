中石油正洽谈投资厄瓜多尔炼厂项目

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透基多7月19日电---厄瓜多尔战略部门部长Jorge Glas周四表示,中国石油集团CNPCE.UL正在与厄瓜多尔政府洽谈,可能投资该国Pacifico炼油厂项目.
这个价值125亿美元的Pacifico炼油厂是厄瓜多尔国有企业Petroecuador和委内瑞拉PDVSA的合资项目.该厂计划在2015年底投产.
Jorge Glas在一矿业会议的间隙称,"中国石油集团可能成为股东...我们的挑战是找到一位股东.我们希望与他们达成协议,但若无法达成,我们将另寻合作夥伴.其他公司也有兴趣."
Glas指出,厄方正在寻找一个能提供资金和技术经验的合作夥伴.他表示,与中国石油集团的协商进展良好,但谈及该公司可能投资多少还为时尚早.
Pacifico炼油厂项目的日产能达30万桶,旨在削减厄瓜多尔国内的燃料成本.该国因炼油产能低下而不得不进口油品.(完)
--编译 王翔琼;审校 丁琦
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