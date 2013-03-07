中石油称在委内瑞拉的投资合作项目未受查韦斯去世影响

路透香港3月7日 - 中石油集团总经理周吉平周四对路透表示，委内端拉总统查韦斯去世目前未对中石油在该国的投资合作项目有什么影响,但会密切关注形势的变化。

“我想，推动中委油气合作对双方都是有重要意义的,我们会继续发展。”他在参加两会的间隙表示。

中石油在委内瑞拉的油气投资项目主要有陆湖勘探开发项目、苏马诺油田开发项目、奥里乳化油项目和奥里诺科重油项目。

委内瑞拉总统查韦斯与癌症抗争两年后于周二去世，结束了14年的统治生涯，享年58岁。

查韦斯去世的消息公布之后，委内瑞拉国营油企PDVSA随即表示，该公司全部设施均正常运作，且保证国内供应无虞。委内瑞拉不但是南美最大石油出口国，也是美国四大石油供应国之一，同时也是中国燃料进口的重要来源。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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