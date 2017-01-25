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中国财经 | 2017年 1月 25日 星期三 17:54 BJT

中石油预计去年净利减少70-80% 尽管第四季业绩大幅改善

路透香港1月25日 - 中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周三称，预计去年净利同比减少70-80%，尽管第四季业绩环比大幅改善。

这一预测乃基于中国会计准则，按2015年度净利356.53亿元人民币计，中石油于2016年度净利大约71-107亿元。

中石油于上海交易所的公告指出，去年全年净利出现大幅度下降，主要由于上半年油价大跌以及国内天然气价大幅下降。不过，公司于四季度经营业绩比三季度环比大幅改善。

中石油并称，预计2017年全球石油市场逐步趋向平衡，国际油价有望回升，但仍存在较大不确定性。

按国际会计准则，中石油去年前三季度净利17.31亿元人民币，同比大跌94.3%。

中石油H股周三收升1.13%，报6.25港元；A股跌0.23%，报8.74元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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