中石油预计去年净利减少70-80% 尽管第四季业绩大幅改善

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港1月25日 - 中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周三称，预计去年净利同比减少70-80%，尽管第四季业绩环比大幅改善。
这一预测乃基于中国会计准则，按2015年度净利356.53亿元人民币计，中石油于2016年度净利大约71-107亿元。
中石油于上海交易所的公告指出，去年全年净利出现大幅度下降，主要由于上半年油价大跌以及国内天然气价大幅下降。不过，公司于四季度经营业绩比三季度环比大幅改善。
中石油并称，预计2017年全球石油市场逐步趋向平衡，国际油价有望回升，但仍存在较大不确定性。
按国际会计准则，中石油去年前三季度净利17.31亿元人民币，同比大跌94.3%。
中石油H股周三收升1.13%，报6.25港元；A股跌0.23%，报8.74元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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