中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）

路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。

中石油总裁汪东进周四在记者会上称，预计今年油价有所回升，全年平均水平每桶50-58美元，预计公司一季度营运情况大幅改善。

他说，“从1-2月份的情况来看，一季度的经营利润预计按年增长超过200亿元人民币。”业绩报告显示，2016年一季度经营亏损26.73亿元，净亏损137.85亿元。

中石油稍早公布，按国际会计准则，2016年度净利按年下降78%，至78.57亿元，是历来最低水平；年度每股盈利0.04元。营业额1.62万亿元，按年跌6.3%。

根据路透的计算，中石油去年第四季净利61.26亿元，按年增长25%，按季大增4倍。

董事会建议在末期股息每股0.01801元的基础上，增派特别股息0.02元，连同中期息及中期特别息全年分红0.05932元，派息率高达148%，但与今天收市价相比的收益率只有1.2%，低于其竞争对手。

中石油财务总监柴守平称，“公司自2000年H股上市以来一直保持稳定的派息政策，去年面对油气价格大幅下滑，还增派特别股息，反映公司对未来充满信心。”

**与沙特阿美深化合作**

继中国石化(0386.HK)(600028.SS)后，中石油亦表态将研究参与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的IPO（首次公开发售）。

汪东进表示，“中石油与沙特阿美拥有长期友好合作关系，沙特阿美准备IPO也专门向中石油进行通报，公司将会根据市场情况和股价情况进行评估和研究。”

他并指出，中石油与沙特阿美除了在原油贸易长期合作之外，目前在云南的炼厂项目上也在商谈合资合作，并且取得积极进展，此外，中石油利用老油田增产技术也在探讨对沙特阿美现有油田采取技术服务的合作开展可行性。

稍早多位消息人士告诉路透，沙特阿美已经正式委任摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和汇丰控股(HSBA.L)作为其IPO的国际财务顾问。这次IPO预计将成为全球规模最大的股票发行。

随着油价回升，中石油在国际新项目开发方面，目前重点集中在伊拉克的一体化新项目的开发推进方面，也力争今年取得实际性进程，会根据资本要求进行披露。

汪东进说，“今年来陆上常规油气增产最大的就在伊拉克，它的油气待开发资源也是常规资源最大，我们也会抓住低油价的机遇。”

**力争伊拉克项目取得进展**

中石油是“三桶油”中最后一家给出成绩单，此前中海油(0883.HK)公布去年度净利大跌97%，中石化则有44%增长。

随着油价见底回升，加上企业致力降本增效，石油企业的现金流状况有所改善，亦增强派息的灵活性。中海油去年派息只减少30%，实行“息诱”股东以为股价减压。中石化亦增加派息，使派息比率由56%升至65%。

国际石油公司纷纷加大投资，以提升增长潜力。中石油2017年资本支出预算为1,913亿元，去年实际支出为1,724亿元低于年初预算的1,920亿元。

**适度加大投资**

按业务划分，勘探与生产板块经营利润下降91%至31.48亿元；炼油与化工板块利润390.26亿元，增长7倍；销售板块转亏为盈，利润110.48亿元。

天然气与管道板块方面，实现经营利润178.85亿元，剔除前一年管道资产整合收益，同比下降37%。

海外业务录得税前利润322.65亿元，其中中亚管道部分股权处置实现收益245.34亿元。

中石油表示，去年的油气产量为14.67亿桶油当量，按年下降1.8%；今年的产量目标为14.25亿桶油当量。去年的原油加工量9.53亿桶，按年跌4.5%，今年预算加工量10.17亿桶。

中石油H股今天收升0.17%，报5.76港元；A股亦升0.25%，报7.87元。（完）

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