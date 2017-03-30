中国石油去年净利按年大减78% 再度增派特别股息

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透香港3月30日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四公布，去年度净利按年大减78%，主要受累于油价下滑，公司再度增派特别股息。
据公告，按国际会计准则，中石油于2016年1-12月净利为78.57亿元人民币，年度每股盈利0.04元；上年同期则为355.17亿元；公司此前预期盈利跌幅为70-80%。
董事会建议在末期股息每股0.01801元人民币的基础上，增派特别股息0.02元。
中石油表示，去年的油气产量为14.67亿桶油当量，按年下降1.8%；今年的产量目标为14.25亿桶油当量。
公司去年的实际资本支出1,724亿元，今年预算为1,913亿元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。