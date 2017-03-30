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中国财经 | 2017年 3月 30日 星期四 16:54 BJT

中国石油去年净利按年大减78% 再度增派特别股息

路透香港3月30日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四公布，去年度净利按年大减78%，主要受累于油价下滑，公司再度增派特别股息。

据公告，按国际会计准则，中石油于2016年1-12月净利为78.57亿元人民币，年度每股盈利0.04元；上年同期则为355.17亿元；公司此前预期盈利跌幅为70-80%。

董事会建议在末期股息每股0.01801元人民币的基础上，增派特别股息0.02元。

中石油表示，去年的油气产量为14.67亿桶油当量，按年下降1.8%；今年的产量目标为14.25亿桶油当量。

公司去年的实际资本支出1,724亿元，今年预算为1,913亿元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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