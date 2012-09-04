中石油称董事长“在正常主持工作”

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透香港9月4日电---按市值计全球第二大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)发言人周二对路透称,公司董事长"在正常主持工作".
中石油发言人毛泽锋在回应有内地媒体网站指蒋洁敏正在住院时作以上表示.
稍早新浪财经报导称,有微博网友爆料称蒋洁敏神秘失踪,对此中石油相关人士表示,蒋洁敏正在住院.而中石油此前公告显示,该公司8月22-23日在北京以现场方式召开的第五届董事会第六次会议,蒋洁敏因故不能到会.
分析师称,一般而言,央企是在执行国家策略,因此其高层人事变动,对公司本身的发展策略以及业务运作不会产生影响.
现年56岁的蒋洁敏於2007年起担任中石油董事长,现时并兼任母公司中国石油天然气集团公司董事长及党委书记的职务.
中石油H股周二收跌0.11%,报9.34港元;优於大市恒生指数.HSI0.66%跌幅.其A股亦跌0.34%,报8.78元人民币.(完)
--记者 雷美珍; 审校
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。