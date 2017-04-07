中石油料首季扭亏为盈 母公司拟以A股为标的发行100亿元可交换债

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港4月7日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周五称，预计今年首季扭亏为盈，净利50-60亿元人民币，得益于国际油价大幅上升。
该公司同时公布，母公司中国石油集团拟以其所持部分中石油A股为标的，发行不超过100亿元人民币可交换公司债券，期限不超过5年。
目前，母公司持有中石油约1,574亿股A股，占已发行股本总数约86.01%。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。