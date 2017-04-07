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中国财经 | 2017年 4月 7日 星期五 16:45 BJT

中石油料首季扭亏为盈 母公司拟以A股为标的发行100亿元可交换债

路透香港4月7日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周五称，预计今年首季扭亏为盈，净利50-60亿元人民币，得益于国际油价大幅上升。

该公司同时公布，母公司中国石油集团拟以其所持部分中石油A股为标的，发行不超过100亿元人民币可交换公司债券，期限不超过5年。

目前，母公司持有中石油约1,574亿股A股，占已发行股本总数约86.01%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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