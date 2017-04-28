中国石油首季扭亏为盈 惟炼油业务利润降逾四成

路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。

据公告，按国际会计准则，中石油于2017年1-3月净利为57.01亿元人民币，上年同期则为亏损137.85亿元；同期营业额4,935.59亿元，按年增长39.9%。

该公司此前发出盈喜指按中国会计准则的首季净利为50-60亿元，得益于油价大幅上升。

今年首季的油气当量产量3.668亿桶，按年下降6.3%，其中原油产量跌10.7%；平均实现油价升88.3%至51.34美元/桶，平均实现气价亦升4%至5.082美元/千立方英尺。勘探与生产业务经营利润19.16亿元，上年同期则亏损202.68亿元。

原油价回升，但国内成品油消费增速放缓，中石油首季的原油加工量跌0.6%至2.456亿桶，尽管炼油单位现金加工成本下降6.8%，经营利润按年减少44%至81.77亿元，是各项核心业务中唯一下滑。

天然气与管道板块实现经营利润98.82亿元，按年增长109%，其中，销售进口天然气及液化天然气净亏损59.84亿元，减亏0.77亿元。

中石油表示，2017年后三个季度，预计全球石油市场基本平衡，国际油价宽幅震荡运行，存在较大不确定性。公司将继续大力实施资源、市场、国际化和创新战略，持续优化业务布局和资产结构，深入开展开源节流降本增效，努力保持生产经营平稳向好，不断提高市场竞争力。（完）

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