发改委宣布周三起下调成品油价格 汽柴油分别降140和135元/吨

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京9月16日 - 中国国家发改委最新通知称，决定自周三（17日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低140元和135元人民币。这是年初以来第12次调整成品油价格，也是连续第四次下调。
调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,300和7,200元。路透根据历史数据测算，和9月上旬上次调价后相比，是次成品油价格降幅不足2%。
发改委上次调整油价是在9月2日，当时汽、柴油价格每吨分别降低105元和100元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
欲览详情，请点击国家发改委网站链接(here)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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