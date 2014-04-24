周五起汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元--发改委

路透北京4月24日 -中国国家发展和改革委员会周四称，决定将汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.11元和0.12元，调价执行时间为4月24日24时。

刊登在发改委网站上的新闻稿指出，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据4月24日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定的。

4月中旬以来，受地缘政治等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格有所上涨。

通知要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保春耕期间成品油市场稳定供应，严格执行国家价格政策。且要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。（完）

更多细节，请点选发改委网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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