周五起汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元--发改委

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月24日 -中国国家发展和改革委员会周四称，决定将汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.11元和0.12元，调价执行时间为4月24日24时。
刊登在发改委网站上的新闻稿指出，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据4月24日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定的。
4月中旬以来，受地缘政治等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格有所上涨。
通知要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保春耕期间成品油市场稳定供应，严格执行国家价格政策。且要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。（完）
更多细节，请点选发改委网站(here)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。