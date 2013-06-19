中石油开始铺设中国首条页岩气管道

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透北京6月19日 - 中石油集团周三表示，旗下中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)已开始在中国页岩气资源最为丰富的地区铺设一条页岩气管道。这是中国的首条页岩气管道。
作为全球最大的能源消费国，中国也被认为拥有全球最大的页岩气储量，其希望能够效仿美国在页岩气开采方面取得的跃进。不过由于地质构造更为复杂并缺乏水资源，中国在页岩气开采上面临着技术和环境的双重考验。
在目前的初期开发阶段，国有能源巨头在过去几年一直领头该项工作，已建成的试验矿井主要集中在四川省。
根据中石油集团的网站(www.cnpc.com.cn)，中石油股份正在铺设一条全长93公里(58英里)的页岩气管道，连接四川长宁区块和一条通往云南省的既有天然气管线。设计输量每日450万立方米。
中石油集团并未提供该区块的进一步信息，但Bernstein Research分析师表示，中石油正在该地区打下15口水平钻井，评估开采可行性，之后会决定是否全面开采。
Bernstein上周称：“每口井的产出率要好于我们的预期...我们近期对四川页岩气井的走访，使得我们愈发确信中国成为主要页岩气生产国的技术能力。”(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
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路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。