中石油开始铺设中国首条页岩气管道

路透北京6月19日 - 中石油集团周三表示，旗下中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)已开始在中国页岩气资源最为丰富的地区铺设一条页岩气管道。这是中国的首条页岩气管道。

作为全球最大的能源消费国，中国也被认为拥有全球最大的页岩气储量，其希望能够效仿美国在页岩气开采方面取得的跃进。不过由于地质构造更为复杂并缺乏水资源，中国在页岩气开采上面临着技术和环境的双重考验。

在目前的初期开发阶段，国有能源巨头在过去几年一直领头该项工作，已建成的试验矿井主要集中在四川省。

根据中石油集团的网站(www.cnpc.com.cn)，中石油股份正在铺设一条全长93公里(58英里)的页岩气管道，连接四川长宁区块和一条通往云南省的既有天然气管线。设计输量每日450万立方米。

中石油集团并未提供该区块的进一步信息，但Bernstein Research分析师表示，中石油正在该地区打下15口水平钻井，评估开采可行性，之后会决定是否全面开采。

Bernstein上周称：“每口井的产出率要好于我们的预期...我们近期对四川页岩气井的走访，使得我们愈发确信中国成为主要页岩气生产国的技术能力。”(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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