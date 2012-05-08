中石油洽商买入Valero在阿鲁巴岛炼厂-消息人士

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透纽约5月8日电---据知情人士透露,中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)正和Valero Energy(VLO.N)磋商,买入後者在阿鲁巴岛日产量为235,000桶的炼厂,并将其作为炼厂来营运.
在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中,Valero称已收到以3.5亿美元外加营运资本购买阿鲁巴岛炼厂的非约束性意向,但文件没有透露有兴趣买方的名称.
阿鲁巴岛炼厂过去几年至少两次被闲置,因为利润率疲弱,这一问题一直困扰大西洋沿岸的炼厂.
根据本地媒体网站Amigoe,中石油已在4月30日与阿鲁巴政府签署谅解备忘录,但交易详情因磋商的敏感性而未公开.
阿鲁巴岛炼厂提炼重质原油.知情人士士称,中国石油和委内瑞拉石油公司达成协议,由後者提供原油.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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