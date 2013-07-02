中国石油集团将收购哈萨克斯坦卡沙干油田项目部分权益

路透莫斯科7月1日 - 哈萨克斯坦国有石油企业Kazmunaigaz周一表示，中国石油天然气集团公司(CNPC)将透过与Kazmunaigaz的接连两笔交易，购买哈萨克斯坦卡沙干(Kashagan)油田项目的部分权益，康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)将退出这个油田项目。

Kazmunaigaz执行长Lyazzat Kiinov告诉路透，中国石油集团将为这些权益支付逾50亿美元。

康菲石油国际拥有卡沙干油田项目运营商的8.4%权益。Kiinov表示，他希望交易快速完成。

熟悉该交易的消息人士上周五对路透表示，中国石油集团将获得康菲石油国际在卡沙干油田项目的权益，因哈萨克斯坦正将更多石油东输给急需能源的中国，而远离已饱和的欧洲市场。

消息人士估计中国石油集团将为这些权益支付约53-54亿美元。

哈萨克斯坦拥有全球3%的石油可采储量，近些年当局采取行动，设法对外资持有的油气项目取得更大管理控制权，确保获得更多收入。

卡沙干油田储量据估达350亿桶，料将在今年9月生产第一批石油。

“未来开发项目有机会大幅提高产量，使卡沙干油田成为全球能源市场一个重要贡献角色，”卡沙干油田开发商North Caspian Operating Company表示。

意大利ENI(ENI.MI)、美国艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和法国的道达尔(TOTF.PA)目前总共在卡沙干油田持有16.81%的权益，日本的Inpex(1605.T)持有7.56%的权益。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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