中石油取得卡达尔油田Block 4部分权益

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透多哈7月25日电---卡特尔石油(Qatar Petroleum)周三发布声明称,亚洲最大石油及天然气生产商中国石油(PetroChina)(0857.HK)(601857.SS)已签署协议,将从GDF Suez Qatar取得卡达尔Block 4油气田40%的开采及生产权.
根据协议,卡塔尔石油将授权中国石油畅达投资控股公司从法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)收购40%权益,开采位於卡达尔北部外海的Block 4项目.
GDF Suez Qatar将持有60%的权益,继续担任Block 4的营运商.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
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路透2月28日 - 对于外传美国总统特朗普计划公布一项变更全国生物燃料计划的行政令，白宫周二予以否认。此前美国再生能源协会(U.S. Renewable Fuels Association，RFA)表示特朗普团队已通知该组织表示，有一项行政令正待发布。
特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)