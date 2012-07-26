中石油取得卡达尔油田Block 4部分权益

特朗普将在国会演说中承诺大幅减轻中产阶级税负

特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)