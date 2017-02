Petróleo nos EUA fecha em baixa após rali de 7 dias

NOVA YORK, 27 Fev Os futuros de petróleo nos EUA caíram na segunda-feira, encerrando uma sequência de sete dias em alta, com condições de sobrecompra, um aviso do G20 sobre os riscos dos preços altos do petróleo na economia e também com realização de lucros.

As perdas foram limitadas depois do anúncio da TransCanada Corp de construir a parte sul do oleoduto Keystone XL, um investimento de 7 bilhões de dólares, driblando o veto do governo.

Na Nymex, o contrato de petróleo com entrega em abril fechou em 108,56 dólares o barril, caindo 1,21 dólar, ou 1,1 por cento, após negociação entre 108,24 dólares e 109,77 dólares.

(Reportagem de Gene Ramos)