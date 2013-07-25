Petronas欲减持加拿大LNG权益至50% 正与中石化磋商-消息

路透吉隆坡/香港7月25日 - 三名熟知内情的消息人士表示，马来西亚国家石油公司(Petronas)计划将200亿美元加拿大液化天然气(LNG)出口项目的持有权益最低降至50%，因该公司寻求分摊成本以将这低价能源引进亚洲。

消息人士向路透表示，这家马来西亚的国营石油业者正与中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)讨论，请中石化承接至少10%的权益。

Petronas先前大力跨足加拿大能源产业，去年以52亿加元(49亿美元)收购Progress Energy，让这家马来西亚唯一进入美国《财星(财富) 》杂志500大的公司取得了卑诗省(不列颠哥伦比亚省)东北部的页岩资产。

但如今Petronas必须拿出200亿美元来打造两列LNG火车及一条输送管道，以将油气供输至加拿大西岸，促使其找寻合作伙伴参与此项目以分摊成本。

目前尚无法取得Petronas及中石化高层评论。消息人士不愿具名，因他们未取得向媒体发言的授权。

路透本月稍早报导，Petronas与印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)(IOC.NS)洽商出售10%的权益已进入后期阶段，总值约10亿美元。

Petronas最早是在3月与日本石油资源开发公司(Japan Petroleum Exploration)(1662.T)签定10%权益合约。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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