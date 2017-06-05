版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 12:39 BJT

标题新闻：印度Petronet预计卡塔尔供油不会受影响，此前沙特、埃及、阿联酋和巴林切断与该国联系

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐