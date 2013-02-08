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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:08 BJT

欧洲个股: 法国预算部长称政府或许会入股PSA标致雪铁龙

路透巴黎2月8日 - 法国预算部长Jerome Cahuzac周五表示,法国政府或许会入股PSA标致雪铁龙.(完)
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