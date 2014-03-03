《独家新闻》标致雪铁龙实现正现金流的时间将不晚于2016年--CEO

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透巴黎3月3日 - PSA标致雪铁龙的新任执行长Carlos Tavares周一表示，预计该公司实现正现金流的时间将”不迟于2016年“。
”我很有信心公司能够扭转局面，“Tavares表示。”我们将不晚于2016年实现正现金流，可能是2015年,“他表示，并称在实现正现金流时，公司”将评估“未来的方向。
他还称，该公司除了计划在2015年底之前实现每年节省15亿欧元(21亿美元)的目标之外，可能在2016年之后还将寻求进一步节约成本。
PSA标致雪铁龙 准备发行30亿欧元股份，并将14%的股份出售给中国合作伙伴东风汽车集团 和法国政府。
Tavares曾是PSA标致雪铁龙竞争对手雷诺汽车(Renault) 的运营负责人，他是在法国汽车行业出版物7pm Auto和路透合作的活动上做出上述讲话。这是他上月接管该公司运营以来的首次正式专访。(完)
(编译 李春喜/徐文焰 审校 徐文焰/于春红)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。