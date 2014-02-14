神龙汽车因制动液污染召回近万辆车

路透上海2月14日 -中国国家质检总局周五表示，由东风汽车(0489.HK)和标致雪铁龙集团(PEUP.PA)合资成立的神龙汽车有限公司将召回9,285辆汽车，因所涉及车辆的制动液受到污染。

中国国家质检总局在网站声明中称，总部位于武汉的神龙汽车公司将召回2013年8月12日-9月13日期间生产的的东风雪铁龙新世嘉三厢轿车，及东风标致307两厢轿车、308轿车。质检总局称，本次召回所涉及的车辆由于使用的制动液受到污染，导致在极端情况下，缓慢制动时车辆制动效能降低，存在安全隐患。