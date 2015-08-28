雪铁龙计划推出新车型 中国市场或是关键

路透巴黎8月27日 （记者 Gilles Guillaume/Laurence Frost） - 法国雪铁龙汽车首席执行官琳达·杰克逊（Linda Jackson）向路透表示，公司正准备推出一系列车型，以图扭转销售颓势。雪铁龙销售滑坡对PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的复苏构成了威胁。

杰克逊称，尽管需求放缓，但雪铁龙决定提高中国销量，并在未来两年内推出三款车型。

“这些新车型将是多销车型，”她周三晚在PSA标致雪铁龙巴黎总部接受采访时表示。“我们做的不是市场细分战略。”

雪铁龙销售锐减，现已成为PSA标致雪铁龙强劲复苏的拖累。在Carlos Tavares接任PSA标致雪铁龙CEO之后一年，公司上半年利润迅速恢复。

标致车型销量1-6月增加了3.9%，但雪铁龙销量同期却减少了2.7%，7月更是同比下降了14%。

这种局面让雪铁龙加强了自我剖析。相对于清晰的定位来说，雪铁龙这个品牌更以冒险知名。很少有车企像雪铁龙一样同时推出极其不同的车型，譬如1955年和1975年间并存的高档DS和经济型2CV。

在迄今最严峻的挑战面前，雪铁龙必须在大众市场打开缺口，这要求在车型阵容减半后其每一款车型的销售都获得成功。

“我们身处一个正变得非常拥挤的主流市场，”杰克逊说道。“我们需要推出一些引人注目的东西。”

她表示，公司正在进行车型命名评估，可能决定放弃“C”系列，青睐使用具体名称命名。

雪铁龙将在9月的法兰克福车展推出一款源于1968年Méhari车型的“概念”车，Méhari是一款塑料材质车身的越野汽车。杰克逊承认，在量产车角度来看，这更有可能是一款基于去年上海车展面世的C4 Aircross的紧凑型多功能运动型车（SUV）。

成败的大部分或有赖于中国，杰克逊希望今年在华实现“略微增长”至33万辆汽车交付量。中国股市暴跌加剧了中国汽车需求走软。

“鉴于过去数天的情况，我不确定中国将发生什么，”她说道。“我们希望中国稳定下来。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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