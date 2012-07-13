PSA标致雪铁龙将裁员8,000人并关闭巴黎附近工厂

* 标致将关闭位於巴黎附近的欧奈工厂

* 20年以来首度关闭汽车厂带来政治挑战

* 也将在雷恩工厂裁减1,400个工作岗位

* 标致执行长排除寻求政府救助

* Opel/Vauxhall执行长辞职

路透巴黎7月12日电---法国汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)宣布裁减8,000个工作岗位,并将关闭一座工厂,以应对亏损加剧的局面.此举可能在欧洲引发更多重组活动和政治紧张.

该公司周四表示,位於巴黎附近的欧奈工厂将於2014年停产.标致正在重整其未被充分利用的国内产能.该工厂现有逾3,000名员工,负责生产雪铁龙C3小型车.

欧奈工厂将成为20年以来首家被关闭的法国汽车厂,这给誓言重振国内工业生产的新任法国总统奥朗德带来挑战.

公司执行长Philippe Varin对记者表示,"我知道对相关人员乃至整个公司而言,这些举措有多么的严重."

"但对於一家每月烧掉2亿欧元(2.45亿美元)现金的公司来说,无法保留工作岗位,"他称,"犹豫不决将令公司面临重大危险."

通用汽车(General Motors)(GM.N)和克莱斯勒(Chrysler)依据美国政府的援助条件关闭部分工厂,随後摆脱全球经济危机实现业务精简和盈利,而欧洲国家政府对汽车业提出了相反的要求.

欧洲国家的政府要求汽车制造商避免关闭工厂,才能得到贷款和补贴.这导致欧洲的汽车产出和产能之间存在600万辆的缺口.

法国总统办公室表示,奥朗德总统对标致的决定"极为关切",并要求政府部长们尽力限制此举带来的社会冲击.

但法国政府未谴责标致公司的裁员行为,这招致法国最大产业工会CGT的愤怒.

在接受电视频道TF1专访时,标致执行长Varin表示,公司将不会向法国政府求援.他说,标致需要确保其工厂的未来,而不是向其业务挹注更多现金.

"我确信,我们即将实施的计划对公司前途而言是至关重要的,"并称他已获得公司重要股东--标致家族的支持.

标致称,在雷恩的另一座工厂将裁减1,400个工作岗位,因标致508和雪铁龙C5等较大型轿车的需求缩减.

标致还将在法国裁减约3,600个非装配类的工作岗位.

不计入转包商和服务提供商,最新行动将使标致在法国裁员总人数接近其国内10万员工的10%.

欧奈工厂的工人裁员消息发布後开始罢工.数以百计的工人在工厂大门聚集并打出抗议标语.该工厂是巴黎东北部塞纳-圣德尼地区最大的工业雇主.

标致股价收低1.7%,为逾25年来最低水准.今年迄今为止,标致股票大跌了32%,市值蒸发12亿欧元.

为打消对裁员行动的批评,Varin透露称,核心的制造部门亏损7亿欧元(8.58亿美元),使得公司上半年陷入亏损.他说,2015年前营运现金流预计不会回归正数.

今年上半年,标致轻型汽车全球销量下降了13%至162万辆.雷诺汽车仅减少3.3%.大众汽车(VOWG_p.DE)则增长10%.

雷诺和菲亚特FIA.MI已经减少了雇员数量.通用汽车旗下的欧宝(Opel)部门计划在2017年前关闭德国波鸿工厂.

欧宝执行长Karl-Friedrich Stracke周四意外辞职,显示该公司动荡加剧.(完)

--编译 王翔琼/肖群英/洪曦;审校 张涛

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