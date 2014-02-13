法国标致与东风汽车达成框架协议--消息人士

路透巴黎2月12日 -熟知内情消息人士表示，法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)已经与中国东风汽车(0489.HK)达成框架协议，而法国将筹措多达40亿欧元(55亿美元)的新资金，并强化与东风的合作。

三名直接了解此事的消息人士指出，协议原则上将在2月18日提交标致董事会，可能在同一天签署成为不具约束力的备忘录。

消息人士提到，附带的工业计画将会让标致及东风保有并扩张现有的合资企业，增加研发能力，着眼于向东南亚市场扩展。

标致拒绝就与东风间的协商置评，目前则是尚未联系到东风置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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