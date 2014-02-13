法国标致与东风汽车达成框架协议--消息人士

预计中国二季度住宅地价增速或将进一步放缓--报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透巴黎2月12日 -熟知内情消息人士表示，法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)已经与中国东风汽车(0489.HK)达成框架协议，而法国将筹措多达40亿欧元(55亿美元)的新资金，并强化与东风的合作。
三名直接了解此事的消息人士指出，协议原则上将在2月18日提交标致董事会，可能在同一天签署成为不具约束力的备忘录。
消息人士提到，附带的工业计画将会让标致及东风保有并扩张现有的合资企业，增加研发能力，着眼于向东南亚市场扩展。
标致拒绝就与东风间的协商置评，目前则是尚未联系到东风置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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