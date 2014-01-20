欧洲个股：法国政府称准备以与东风汽车相同比例参与标致雪铁龙增资

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透巴黎1月20日 - 法国财长莫斯可维西和法国生产复苏部长蒙特布尔周一表示，法国政府准备参与汽车制造商PSA标致雪铁龙 的增资活动。
两位部长在一份联合声明中证实，标致雪铁龙与中国东风汽车 已进入“深入协商”阶段，并表示法国政府将以“相同的比例和相同的条件”参与增资。
标致雪铁龙周一证实，正与东风汽车进行协商，讨论后者在可能进行的约30亿欧元(40.7亿美元)增资活动中所占比例的问题。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。