更新版-1《独家新闻》标致董事会通过增资方案，东风与法国政府各持20%--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
消息人士称，东风和标致已经进行了数月的磋商，希望把合作扩展至亚洲其他国家。
英国金融时报报导称，在进军东南亚新的市场时，标致将向东风转移部分技术。
该消息人士称，标致董事会周二通过的大幅折价价格，折射出状况恶化以及汇率带来的困境。此前该公司计划今年将烧钱速度降低一半，至15亿欧元。
根据协议草案，在对东风和法国政府定向增发、以及向现有股东发行认股权后，东风和法国政府将各持有约20%的股份。
消息人士称，公司创立者标致家族即便在这次增资中认购了新股，仍将丧失对公司的控制权，其持有股份将由25%被稀释至15%。
对于持股7%的通用汽车，或其他拒绝认购新股的老股东，稀释的影响会更大。消息人士表示，标致希望在1月或2月完成交易。
标致上周任命前雷诺汽车的二号人物Carlos Tavares担任该公司的新首席执行官，这将有助于获得东风的增资。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。