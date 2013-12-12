更新版-1《独家新闻》标致董事会通过增资方案，东风与法国政府各持20%--消息

消息人士称，东风和标致已经进行了数月的磋商，希望把合作扩展至亚洲其他国家。

英国金融时报报导称，在进军东南亚新的市场时，标致将向东风转移部分技术。

该消息人士称，标致董事会周二通过的大幅折价价格，折射出状况恶化以及汇率带来的困境。此前该公司计划今年将烧钱速度降低一半，至15亿欧元。

根据协议草案，在对东风和法国政府定向增发、以及向现有股东发行认股权后，东风和法国政府将各持有约20%的股份。

消息人士称，公司创立者标致家族即便在这次增资中认购了新股，仍将丧失对公司的控制权，其持有股份将由25%被稀释至15%。

对于持股7%的通用汽车，或其他拒绝认购新股的老股东，稀释的影响会更大。消息人士表示，标致希望在1月或2月完成交易。

标致上周任命前雷诺汽车的二号人物Carlos Tavares担任该公司的新首席执行官，这将有助于获得东风的增资。(完)