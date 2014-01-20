法国个股：法国财长承诺确保标致增资后仍为法国企业

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透巴黎1月19日 - 在PSA标致雪铁龙 监事会周日开会考虑增资方案的几个小时前，法国财长莫斯可维西承诺将确保标致留在法国。此增资方案可能会改变标致的持股结构。
据消息人士透露，标致董事会12月通过一项与中国东风汽车 结盟的计划。根据该计划，东风汽车和法国政府将以标致当前股价折价40%的价格买入大量股权，但仍为少数股权股东。消息人士还称，公司创立者标致家族即便在这次增资中认购了新股，仍将丧失对公司的控制权，其持有股份将由25%被稀释至15%。
“标致仍将是法国的主要汽车制造商，政府将严格要求这点，”莫斯可维西向法国电台Radio J表示，并重申政府已为标致的金融部门提供70亿欧元(95亿美元)担保。
“政府会格外警惕...将竭尽所能并利用自己的影响力，来确保标致仍将是法国的主要汽车制造商，同时还将为其找到发展之道。”
莫斯可维西补充道，除了强化与通用汽车 和东风汽车的联盟外，标致还需结成“更加稳固的行业联盟”。
标致股价本月迄今已累计上扬21.6%，涨幅高于本国竞争对手雷诺汽车 的16.8%，及欧洲汽车类股 的5.1%。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%