法国个股：法国财长承诺确保标致增资后仍为法国企业

路透巴黎1月19日 - 在PSA标致雪铁龙 监事会周日开会考虑增资方案的几个小时前，法国财长莫斯可维西承诺将确保标致留在法国。此增资方案可能会改变标致的持股结构。

据消息人士透露，标致董事会12月通过一项与中国东风汽车 结盟的计划。根据该计划，东风汽车和法国政府将以标致当前股价折价40%的价格买入大量股权，但仍为少数股权股东。消息人士还称，公司创立者标致家族即便在这次增资中认购了新股，仍将丧失对公司的控制权，其持有股份将由25%被稀释至15%。

“标致仍将是法国的主要汽车制造商，政府将严格要求这点，”莫斯可维西向法国电台Radio J表示，并重申政府已为标致的金融部门提供70亿欧元(95亿美元)担保。

“政府会格外警惕...将竭尽所能并利用自己的影响力，来确保标致仍将是法国的主要汽车制造商，同时还将为其找到发展之道。”

莫斯可维西补充道，除了强化与通用汽车 和东风汽车的联盟外，标致还需结成“更加稳固的行业联盟”。