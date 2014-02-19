欧洲个股：PSA标致雪铁龙宣布东风和法国政府各自向其投资8亿欧元

路透巴黎2月19日 - PSA标致雪铁龙 周三宣布增资30亿欧元，并与中国东风汽车集团 结盟。PSA标致雪铁龙还公布2013年亏损。

PSA标致雪铁龙在一份声明中宣布，东风汽车和法国政府将各自向该公司投资8亿欧元，持股各占14%。

PSA标致雪铁龙表示，2013年净亏损缩窄至23.2亿欧元，低于2012年的亏损50.1亿欧元。营收下滑2.4%至540.9亿欧元。(完)