欧洲个股：PSA标致雪铁龙宣布东风和法国政府各自向其投资8亿欧元

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透巴黎2月19日 - PSA标致雪铁龙 周三宣布增资30亿欧元，并与中国东风汽车集团 结盟。PSA标致雪铁龙还公布2013年亏损。
PSA标致雪铁龙在一份声明中宣布，东风汽车和法国政府将各自向该公司投资8亿欧元，持股各占14%。
PSA标致雪铁龙表示，2013年净亏损缩窄至23.2亿欧元，低于2012年的亏损50.1亿欧元。营收下滑2.4%至540.9亿欧元。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f