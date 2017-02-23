消息人士称标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团 (PEUP.PA)预计并购通用汽车(GM.N)旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
两位知情人士周三称，PSA还计划迅速推进与通用汽车欧洲部门的技术融合，将热销的Corsa mini等欧宝新车型纳入自己的平台，以减少重复。
PSA和通用汽车上周确认，正在磋商前者与欧宝合并事宜。若交易达成，合并后的企业将成为欧洲销量排名第二的汽车制造商，仅次于大众汽车(VOWG_p.DE)。
消息人士还称，成本节省目标介于15亿至20亿欧元，主要来自于采购和研发。
PSA一位发言人拒绝就协议谈判、或公司目标置评。(完)
(编译 许娜；审校 王颖)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。