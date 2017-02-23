消息人士称标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标

路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团 (PEUP.PA)预计并购通用汽车(GM.N)旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。

两位知情人士周三称，PSA还计划迅速推进与通用汽车欧洲部门的技术融合，将热销的Corsa mini等欧宝新车型纳入自己的平台，以减少重复。

PSA和通用汽车上周确认，正在磋商前者与欧宝合并事宜。若交易达成，合并后的企业将成为欧洲销量排名第二的汽车制造商，仅次于大众汽车(VOWG_p.DE)。

消息人士还称，成本节省目标介于15亿至20亿欧元，主要来自于采购和研发。

PSA一位发言人拒绝就协议谈判、或公司目标置评。(完)