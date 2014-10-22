欧股业绩：PSA标致雪铁龙第三季集团营收增加，但汽车业务营收下降

标题新闻：纽约联储料美国首季和第二季经济成长2.65%和2.06%，与之前一周的预估变动不大
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路透巴黎10月22日 - 法国PSA标致雪铁龙 周三公布，第三季集团营收增加1.6%，但提高价格的举措未能推动核心制造业部门营收增加。
PSA标致雪铁龙7-9月当季集团营收增至122.96亿欧元(约合156.4亿美元，但汽车部门营收较上年同期下降0.8%至79.71亿欧元。
该公司在声明中说，涨价举措“只是部分抵消了销量下滑和汇率效应的影响。”
但PSA标致雪铁龙仍将2014年公司在欧洲汽车市场增长预估从3%上调至4-5%，同时下调对俄罗斯和拉美的市场预估。
该公司称，第三季集团销量增加5.4%至近644,000辆。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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