标致雪铁龙在中国市场取得不俗增长

中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透法兰克福1月14日（记者 Edward Taylor） - 凭借在中国市场32%的增长业绩，法国汽车制造商标致雪铁龙去年的销量录得4.3%增长，显示在中国经济增长趋缓之际，普通型轿车制造商的表现优于豪华车品牌。
标致雪铁龙表示中国成为其最大市场，2014年在华销售量达到73.4万辆，增长25%，受益于新增加100家经销商及中国消费者对中型跨界车，如标致3008的热衷。
中国市场是执行长卡洛斯・塔瓦尔（Carlos Tavares）推动标致雪铁龙复兴计划的关键部分。法国政府和中国东风汽车之前共向该公司注资30亿欧元，分别取得14%股权。
标致雪铁龙与东风汽车的结盟使其减少了对欧洲市场的依赖，并进一步扩大在世界第一大汽车市场--中国的扩张。
在标致雪铁龙寻求削减成本、简化产品线及提高产品价格，争取至2018年实现2%盈利目标的过程中，在中国市场的扩张恰如一场及时雨。
而标致雪铁龙周三公布的业绩显示中国汽车市场的放缓中，普通车型制造商受到的冲击小于宝马等豪华车品牌。不满的经销商近期向宝马索取补偿。
标致品牌汽车去年在中国市场的销售增长43.1%，达到386,565辆。宝马及其旗下Mini品牌汽车在中国大陆去年销售增长16.7%，共计455,979辆。
“2015年相比豪华车型，我们更看好普通车型在中国市场的表现，”法巴银行旗下Exane BNP Paribas证券部门汽车分析师Stuart Pearson周三在报告中表示。
“尽管汽车金融服务的增长应该会对中国整体市场予以支撑，我们担心2014-15年新增的超过100万辆产能会继续使价格承压。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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