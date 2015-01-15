标致雪铁龙在中国市场取得不俗增长

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月15日 - 凭借在中国市场32%的增长业绩，法国汽车制造商标致雪铁龙去年的销量录得4.3%增长，显示在中国经济增长趋缓之际，普通型轿车制造商的表现优于豪华车品牌。
标致雪铁龙表示中国成为其最大市场，2014年在华销售量达到73.4万辆，增长25%，受益于新增加100家经销商及中国消费者对中型跨界车，如标致3008的热衷。
中国市场是执行长卡洛斯・塔瓦尔（Carlos Tavares）推动标致雪铁龙复兴计划的关键部分。法国政府和中国东风汽车之前共向该公司注资30亿欧元，分别取得14%股权。
标致雪铁龙与东风汽车的结盟使其减少了对欧洲市场的依赖，并进一步扩大在世界第一大汽车市场--中国的扩张。
在标致雪铁龙寻求削减成本、简化产品线及提高产品价格，争取至2018年实现2%盈利目标的过程中，在中国市场的扩张恰如一场及时雨。
而标致雪铁龙周三公布的业绩显示中国汽车市场的放缓中，普通车型制造商受到的冲击小于宝马等豪华车品牌。不满的经销商近期向宝马索取补偿。
标致品牌汽车去年在中国市场的销售增长43.1%，达到386,565辆。宝马及其旗下Mini品牌汽车在中国大陆去年销售增长16.7%，共计455,979辆。
“2015年相比豪华车型，我们更看好普通车型在中国市场的表现，”法巴银行旗下Exane BNP Paribas证券部门汽车分析师Stuart Pearson周三在报告中表示。
“尽管汽车金融服务的增长应该会对中国整体市场予以支撑，我们担心2014-15年新增的超过100万辆产能会继续使价格承压。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。