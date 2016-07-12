PSA标致雪铁龙上半年销量下降 预计英国脱欧影响不大

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透巴黎7月12日 - 法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周二表示，上半年销量下降0.2%，中国市场疲弱抵销了欧洲的强劲表现。
该公司也警告称，在6月23日英国公投决定脱欧之后，欧洲市场可能出现小幅下滑。
上半年标致、雪铁龙和DS汽车的交付量下降至154万辆，落后于国内竞争对手雷诺(RENA.PA)，在中国以及东南亚的销量减少近20%。
“在中国，我们正在努力适应一个快速变化的市场，该市场不断西方化，不再快速成长。”该集团的欧洲业务主管Denis Martin 在电话里告诉记者。
本地汽车制造商生产的运动型车(运动休旅车，SUV)拥有价格竞争力，吸引中国的中端市场消费者，给西方品牌带来了压力。PSA标致雪铁龙计划保护自己的份额，即将发动产品攻势，包括五款四轮驱动车型。
在欧洲，PSA标致雪铁龙的销量上升了7.4%。
Martin说，在英国6月23日公投脱欧后，欧洲市场可能在下半年“小幅放缓”。但他维持公司关于全年销量增长4%的预测。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。