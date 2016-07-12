PSA标致雪铁龙上半年销量下降 预计英国脱欧影响不大

路透巴黎7月12日 - 法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周二表示，上半年销量下降0.2%，中国市场疲弱抵销了欧洲的强劲表现。

该公司也警告称，在6月23日英国公投决定脱欧之后，欧洲市场可能出现小幅下滑。

上半年标致、雪铁龙和DS汽车的交付量下降至154万辆，落后于国内竞争对手雷诺(RENA.PA)，在中国以及东南亚的销量减少近20%。

“在中国，我们正在努力适应一个快速变化的市场，该市场不断西方化，不再快速成长。”该集团的欧洲业务主管Denis Martin 在电话里告诉记者。

本地汽车制造商生产的运动型车(运动休旅车，SUV)拥有价格竞争力，吸引中国的中端市场消费者，给西方品牌带来了压力。PSA标致雪铁龙计划保护自己的份额，即将发动产品攻势，包括五款四轮驱动车型。

在欧洲，PSA标致雪铁龙的销量上升了7.4%。

Martin说，在英国6月23日公投脱欧后，欧洲市场可能在下半年“小幅放缓”。但他维持公司关于全年销量增长4%的预测。(完)