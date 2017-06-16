欧洲人对欧盟好感度激增 一改去年英国公投脱欧时的低迷

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透布鲁塞尔6月15日 - 周四公布的调查显示，欧洲人现在对欧盟的好感度较一年前英国公投时大幅提升，英国公投选择退欧曾给欧盟以重大打击。
美国华盛顿皮优研究中心(Pew Research Center)的调查显示，德国和法国对欧盟的支持度上升了18个百分点。不久前法国亲欧盟的中间派马克龙刚刚当选为总统。
就连英国对欧盟的好感度也大大提升。当前英国人中对欧盟持正面看法的占54%，较一年前提高了10个百分点；对欧盟没有好感的占40%。去年6月份，英国人以52%对48%的投票结果做出了退欧选择。下周一将展开退欧条件谈判。
调查的其他九个国家当中，想要像英国那样退欧的支持者都不超过35%。其中意大利人和希腊人对欧盟最没有好感。而在波兰和匈牙利，虽然这两国政府与欧盟的分歧越来越大，但两国人民依然在对欧盟最有好感的人群之列。
“欧盟已经摆脱了之前民意支持度低迷的状态，公众对其好感度大幅度回升，”皮优研究中心研究人员写道，并指出过去十年经历了一个起伏循环。
上述调查结果与其他调查一致，且将鼓舞下周参加峰会的欧盟领袖。欧元区经济危机过后英国又退欧，再加上非常规移民问题，一些人原本还担心，欧盟面临生存危机。
68%的德国人以及56%的法国人和意大利人今年春季对欧盟都持积极看法，不过意大利人在支持率方面并未普遍反弹。
这项调查没有研究民众看法改变的原因。此次调查涉及欧盟28个成员国中的10个，包括六个最大的成员国和另外八个人口最多的成员国中的四个。
但此次调查确实也表明欧盟在处理经济和移民问题上获得更多认可，这两个问题是长期以来把怒火对准欧盟的原因。
荷兰有高达87%的民众认为，本国经济形势良好，这一比例比上年同期高25点。西班牙这一比例也提高了15点，即便只有28%的人持乐观看法。(完)
(编译 孙国玉/李爽 审校 李婷仪/许娜)
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